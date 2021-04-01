Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в ночь на 13 января 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 31-летним сожителем, нанесла ему два удара ножом в спину. Испугавшись последствий, о произошедшем сообщила сестре, которая обратилась за медицинской помощью.

С повреждением внутренних органов мужчина был госпитализирован. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

Установлено, что обвиняемая ранее судима за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть. Вину в совершении очередного преступления признала частично, выдвинув свою версию произошедшего. К её доводам следствие отнеслось критически, расценив их как попытку уменьшить степень вины, и опровергло собранными доказательствами. В их числе показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Согласно выводам экспертов, обвиняемая в состоянии аффекта не находилась и осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.