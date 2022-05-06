Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны).

Следствием установлено, что обвиняемый с июня по ноябрь 2021 года нелегально организовал и проводил азартные игры вне игорной зоны с целью извлечения дохода. Арендованное им помещение на территории поселка Рабочий в городе Ельце оснастил компьютерным оборудованием и устройствами, позволяющими с использованием сети Интернет проводить азартные игры. Нанял обслуживающий персонал, который работал с клиентами и был не осведомлен о противоправной деятельности работодателя. В целях конспирации вход в игровой клуб был разрешен ограниченному кругу лиц из числа знакомых фигуранту игроков.

Нелегальный бизнес выявлен и пресечен во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Ельцу.

В рамках расследования уголовного дела при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области проведены обыски, в ходе которых следователем изъяты 11 комплектов оборудования, предназначенных для азартных игр, а также денежные средства, полученные в результате нелегального бизнеса.

На стадии предварительного следствия организатор вину в совершении преступления признал и активно способствовал расследованию уголовного дела.

Следователем регионального СК России собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.