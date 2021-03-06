Глава радминистрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Елец посетил стоматологическую поликлинику по улице Радиотехническая. Здесь работают специалисты высокого уровня, однако условия давно не соответствуют современным запросам.

Принято решение модернизировать поликлинику. Она разместится в корпусе бывшей станции переливания крови и после реконструкции здания сможет принимать больше пациентов. Врачебные кабинеты будут рассчитаны на одного посетителя.

Также в здании разместится современная зуботехническая лаборатория, будут созданы комфортные зоны ожидания для пациентов, кол-центр, централизованное стерилизационное отделение, картохранилище. Поликлинику оснастят новым современным оборудованием, в том числе конусно-лучевой компьютерной томографией.

«Сегодня мы увидели стоматологическую поликлинику. Состояние ужасное, при этом здесь работают высочайшие профессионалы. Скоро мы увидим современную государственную стоматологическую в прекрасном здании. Этот объект нужен людям», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также отметил, что за реализацией этого проекта будет тщательно следить. Предполагается открыть новую поликлинику до конца года. Рабочая поездка Игоря Артамонова в Елец завершилась посещением театра «Бенефис», где он поздравил ельчанок с наступающим 8 марта.