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В Ельце на пожаре спасли трёхлетнего ребёнка

2 минуты назад
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1 февраля, около 5 часов утра, в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Лермонтова в Ельце вспыхнул пожар. К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарной охраны — это 17 человек личного состава.

По прибытии первых подразделений наблюдалось сильное задымление, здание было хвачено пламенем. Сотрудниками МЧС неотлагательно были приняты меры к поиску и спасению людей, находившихся в горящем доме.

Их силами было эвакуировано 6 человек. Из полыхающей же квартиры спасать людей пришлось через окно с помощью лестницы: пожарные достали трёхлетнюю девочку, а также её родителей. В это же время с помощью самоспасателя из соседней квартиры пожарные смогли вывести мужчину. К сожалению, 83-летнюю жительницу этого дома спасти не удалось.

По предварительным данным пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

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