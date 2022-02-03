Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По данным следствия, ночью 1 ноября 2021 года компания молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, выясняла отношения после совместного распития спиртных напитков в одном из баров Ельца. В ходе конфликта 17-летний студент колледжа нанес лежащему на асфальте сверстнику не менее двух ударов ногой по животу, причинив тупую травму с повреждением внутренних органов. Молодые люди вызвали бригаду «скорой медицинской помощи» и скрылись с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиненный здоровью потерпевшего вред по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении тяжкого преступления студент признал, написав явку с повинной, и активно способствовал следствию. Вместе с этим его вина подтверждается собранными следователем доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.