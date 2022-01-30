26 января 2022 года сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Ельцу в ходе проведения оперативного — розыскного мероприятия, в одном из гаражных кооперативов города, по подозрению в совершении административного правонарушения был задержан не работающий, ранее не судимый 27-летний гражданин республики Таджикистан у которого в ходе досмотра обнаружено и изъято 60 свёртков с веществом.

Проведённым исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героин. Общий вес изъятых наркотиков составил 46,29 грамм.

Следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.