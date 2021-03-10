Прокуратура г. Ельца выявила нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд при проведении капитального ремонта МБОУ «Средняя школа №24 г. Ельца».

Установлено, что 11.12.2020 между МКУ «Управление капитального строительства» г. Ельца и ООО «Группа компаний «Солидарность» заключен муниципальный контракт на выполнение работ на 46 млн. руб., выделенных из регионального и муниципального бюджетов.

25.01.2021 заказчик подписал акт о приемке выполненных работ.

Однако в нарушение условий муниципального контракта по состоянию на 2 марта 2021 года оплата выполненных подрядчиком работ произведена.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор г. Ельца в адрес главы городского округа город Елец внесено представление, исполнение требований которого взято на контроль.