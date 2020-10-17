В Ельце осквернили воинский мемориал. Водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки и справляли нужду

Следственный отдел по Ельцу СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту осквернения мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы.

По данным следствия, вечером 16 октября 2020 года пятеро местных жителей, среди которых были и дети, водили хоровод вокруг “Вечного огня”, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Все это сняли камеры системы видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены все участники вандализма. Самому старшему из них 17 лет, возраст остальных от 7 до 9 лет.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет (ч.2 ст. 214 УК РФ).