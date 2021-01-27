На территории завода АО “ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ” состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Виктора Александровича Ситникова, Почетного машиностроителя РФ, председателя Совета директоров АО «Елецгидроагрегат», президента группы компаний «Строймашсервис». Напомним, что он скончался прошлой осенью на 60-м году жизни.

“Уроженец Москвы, он несколько десятилетий прожил в Ельце, внес огромный в клад в машиностроение страны и региона, а также в общественно-экономическое и социальное развитие города”, – рассказал на своей странице в Инстаграм глава Елецкого района Олег Семенихин.

На открытии присутствовали члены Совета директоров и администрация АО «Елецгидроагрегат», работники предприятия, первый заместитель главы администрации Елецкого района Александр Александрович Демин, родные и близкие, которые помнят его как прекрасного профессионала, коллегу, хорошего друга и просто замечательного человека.