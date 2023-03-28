24 марта на базе отделения СФР по Липецкой области в городе Ельце состоялось торжественное открытие первого в регионе Центра общения старшего поколения. В церемонии приняли участие представители власти и общественники. Атмосферу праздника в этот день создавала живая музыка. Перед собравшимися выступили управляющий регионального ОСФР Павлов Евгений Николаевич, заместитель главы города Ельца Лисов Александр Викторович, а также и. о. председателя союза пенсионеров Липецкой области Лавров Виктор Иванович.

«Этот замечательный центр станет местом притяжения. Мы благодарны липецкому отделению СФР за такой пилотный проект и за то, что он впервые реализован на нашей елецкой земле» — сказал Александр Лисов.

«Мы создаем точки общения для людей старшего поколения. На базе елецкого центра будут работать как наши сотрудники регионального отделения СФР, так и представители общественных организаций. Мы будем организовывать досуг для людей серебряного возраста, учитывая в первую очередь, их пожелания» — отметил в свою очередь управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

В Ельце новый Центр откроет пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Здесь будут организованы уроки компьютерной и финансовой грамотности, мастер-классы по рукоделию, литературные встречи и занятия по интересам. В просторном помещении есть все необходимое для разнообразного досуга, оборудованы компьютерные места. Проводить совместные мероприятия, лекции и обучение будут сотрудники липецкого Отделения СФР совместно с партнерами проекта – центром социальной защиты Ельца, общественными объединениями и организациями. Для елецких пенсионеров Центр общения старшего поколения стал еще одной долгожданной точкой притяжения для единомышленников.

«Мы друг от друга получаем вдохновение, черпаем идеи. Людям в этом возрасте хочется жить, чувствовать энергию, быть полезными. В таких местах можно воплотить в жизнь давние мечты и попробовать что-то новое» — поделилась пенсионерка Татьяна Устинова.

В ближайшее время на базе центра проведут занятия, посвященные здоровому образу жизни, научат пенсионеров азам компьютерной грамотности, расскажут про имущественные права и как не попасться на уловки мошенников и проведут литературные встречи, посвященные Ивану Бунину.

Ознакомиться с планом мероприятий можно будет на сайте Липецкого регионального отделения Союза пенсионеров. Кроме того, анонсы ближайших встреч будут размещаться в чатах союза пенсионеров Липецкой области в соцсетях.

Всех желающих принять участие в мероприятиях ждут в Центре общения старшего поколения в городе Ельце по адресу: ул. Костенко д. 42.