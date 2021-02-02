Сегодня в Ельце открыли второй в регионе центр «Мой бизнес». Его потенциальные клиенты – больше 5 тысяч предпринимателей из Ельца, Елецкого, Задонского, Долгоруковского, Измалковского, Становлянского и Краснинского районов. Новостью в своем Инстаграм полелился вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

В новом центре – 5 окон приема и оказания услуг, включая центр поддержки предпринимательства, МФЦ для бизнеса, Фонд поддержки МСП.

А еще в центре “Мой бизнес” в Ельце расположен Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) для детей, молодежи и малого бизнеса для повышения интереса к предпринимательской деятельности в разработке технологических, инженерных, IT–проектов от идеи до стартапа.

“По нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство” пилотный Центр в декабре 2019 году появился в Липецке и оказался очень востребованным у бизнеса. За год, несмотря на ограничения пандемии, сюда обратились почти 2,5 тысячи человек”, – рассказал Дмитрий Аверов.

Что делает Мой бизнес?