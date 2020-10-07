В Ельце открыли завод, который сможет производить 30% необходимых в России средств защиты растений

Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» открылся сегодня на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». В торжественной церемонии запуска нового производства приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

«Открытие этого предприятия знаменательно не только для Липецкой области, но и для всей отрасли химических средств защиты растений, – отметил Михаил Иванов. – Данная отрасль активно развивается. За последние десять лет рынок средств защиты растений России вырос в три раза, а производство – в восемь раз. Мы надеемся, что благодаря вводу нового предприятия в Елецком районе сможем довести производственную мощность по выпуску химических средств защиты растений до 300 тысяч тон в год».

Инвестиции в проект составили четыре миллиарда рублей. В перспективе на заводе будет создано 350 рабочих мест. Предприятие оснащено самым современным оборудованием. Производственная мощность – 50 миллионов тонн продукции в год. На первом этапе здесь будут выпускать 60 наименований препаратов, в дальнейшем их число вырастет до 100.

«Открытие такого крупного предприятия подтверждает статус Липецкой области, как одного из самых привлекательных регионов для инвесторов. Мы видим, что наш регион ценят и хотят здесь работать», – сказал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы выбрали Липецкую область по ряду важных преимуществ перед другими регионами. Область удобно расположена в центральной части России – здесь очень хорошая логистика. К тому же в экономической зоне создана необходимая инфраструктура и действуют налоговые льготы», – прокомментировал президент ГК «Шанс» Магомедалим Джавадов.

Препараты компании используют свыше трёх тысяч сельхозпроизводителей во всех российских регионах. При выходе на полную мощность «Шанс Энтерпрайз» сможет производить 30% всех необходимых в России средств защиты растений, а также выпускать экспортную продукцию.