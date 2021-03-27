В городе воинской славы Елец Липецкой области прошли памятные мероприятия, посвященные сержанту Олегу Щекланову, погибшему 23 марта 1996 года в Чеченской Республике при исполнении воинского долга. В этом году исполнилось ровно 25 лет с момента гибели военнослужащего.

Церемония состоялась в Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, где он обучался и где в честь него открыта мемориальная доска.

Сержант Щекланов погиб 25 лет назад в окрестностях Грозного, выполняя боевое задание. Последний бой произошел 23 марта 1996 года. К этому времени он, прослуживший всего полгода, уже был награжден орденом Мужества, являлся командиром отделения. Группа Олега Щекланова при выполнении боевого задания попала под обстрел. От взрыва фугаса загорелся БТР, бойцы до последнего отбивали атаки противника.

Память солдата войск правопорядка минутой молчания почтили члены семьи погибшего, председатель Липецкой городской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Надежда Глущенко, матери погибших солдат, личный состав управления Росгвардии по Липецкой области, студенты и руководство образовательного учреждения, представители духовенства, администрации города Ельца и военного комиссариата.

Собравшиеся посетили могилу Олега Щекланова и возложили цветы к памятнику погибшего при исполнении воинского долга.

«Память о выпускниках – Героях живет и передается каждому новому поколению ельчан», – отметил военный комиссар города Ельца Константин Агеев.