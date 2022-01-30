Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, ночью 2 ноября 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков на территории городского парка в Ельце со своим давним знакомым, избил его, нанеся множественные удары кулаками и ногами, в том числе по голове. С лежащего на земле 28-летнего потерпевшего, он снял всю одежду и сжег её в костре. Оставив знакомого в беспомощном состоянии, обвиняемый отправился домой.

Утром потерпевшего в бессознательном состоянии в парке обнаружили прохожие и обратились за медицинской помощью. Мужчина был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Установлено, что обвиняемый судим за грабеж и нанесение побоев. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, пояснив следователю, что причиной конфликта стало упрямство потерпевшего, не желавшего идти домой. С целью проучить знакомого, с которым дружил на протяжении 15 лет, обвиняемый избил его, раздел и оставил в парке. На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу.

В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить его для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.