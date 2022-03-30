Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего иностранца и его 34-летнего знакомого, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По данным следствия, днем 11 июня 2021 года обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, с целью получения признаний в краже сотового телефона пришли в дом 48-летнего знакомого, с которым ранее совместно распивали спиртные напитки. Будучи уверенными в том, что к пропаже телефона причастен потерпевший, избили его, нанеся удары кулаками по голове. Вечером фигуранты вернулись вновь и вместе с потерпевшим отправились по месту своего жительства, где вновь избили его. От полученных травм потерпевший скончался.

С целью сокрытия следов преступления фигуранты на садовой тачке отвезли находящегося в бессознательном состоянии потерпевшего к реке Ельчик и сбросили в воду. Тело мужчины обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти потерпевшего стало утопление в воде.

При осмотре места происшествия получены неопровержимые доказательства причастности к смерти ельчанина ранее судимого за убийство и освободившегося в феврале прошлого года 36-летнего уроженца Республики Беларусь и его 33-летнего знакомого, прибывших в Елец на заработки.

На время предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу. Вину в совершении преступления признали, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.