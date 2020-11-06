В Ельце приняли в эксплуатацию после ремонта 3 улицы

Приёмочная комиссия оценила качество работ и одобрила ввод в эксплуатацию трёх елецких объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».







На улице 9 Декабря в этом году капитально отремонтировали тротуары от переулка Коммунаров до улицы Стадионной. Протяженность объекта – 2,5 км. Там заменили бордюры, сделали щебеночное основание и 4-сантиметровое асфальтобетонное покрытие. Стоимость контракта – почти 10 млн рублей, работы выполнило предприятие “Артстрой”.

Улица Дякина из узкой щебеночной превратилась в 6-метровую асфальтированную. Подрядчик, предприятие «ЕлецДорога», уложил дорожное покрытие на проезжей части длиной 2,14 км и тротуарах, вывел в уровень дороги 23 колодца, установил более 4 000 бортовых камней и 2 сотни водосборных лотков. У этой улицы непростой рельеф – большая ее часть имеет сильный уклон, поэтому проблема водоотведения была особенно важна для местных жителей. Стоимость контракта составила почти 22 млн рублей.

На ул. Межзаводской была выполнена планировка поверхности, устройство основания и укладка 5-сантиметрового слоя асфальтобетона. Ремонт обошёлся в 1,6 млн рублей, его осуществило ООО «Газресурс».

Всего в 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ельцу было выделено более 145 миллионов рублей. До конца ноября должны быть сданы еще 9 городских объектов, сообщили в управлении дороги и транспорта Липецкой области.