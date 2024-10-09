Масштабная реконструкция бывшего здания кинотеатра «Луч» продолжается в Ельце. Здесь появится современный многофункциональный Центр молодежи. Проект победил в конкурсе грантов от Росмолодёжи.

Концепция разрабатывалась несколько лет. Создатели старались учти пожелания самых разных групп, чтобы свои пространства для творчества и самореализации появились у всех. В итоге Центр молодежи будет многоуровневым, здесь будут площадки для молодых семей, помещения для творчества, медиа и дизайна, а также разные коворкинги, всего — более десяти.

Работы по реконструкции масштабные. Строителям пришлось демонтировать старые стены и фундамент. Сейчас почти выложен второй этаж здания. На первом устраиваются стены, проводится гидроизоляция полов, монтируется проводка.

«Новый центр даст молодёжи Ельца и всей Липецкой области ещё больше возможностей для творчества и самореализации. Целевая аудитория здесь — около 23 тысяч человек», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.