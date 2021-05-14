Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении осужденного и отбывающего в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области наказание за убийство, грабеж, кражу и незаконный оборот оружия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По данным следствия, вечером 21 апреля 2021 года осужденный, отказавшись выполнять правила внутреннего распорядка и выражая протест, нанес младшему инспектору группы надзора отдела безопасности удар кулаком в лицо, причинив телесные повреждения и физическую боль.

О противоправных действиях фигуранта инспектор сообщил в следственные органы.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы.

Установлено, что подозреваемый был приговорён к 22 годам заключения, срок отбывания наказания должен был истечь в 2025 году. Однако с учетом очередного преступления, ему грозит очередной срок в виде лишения свободы до 5 лет.