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В Ельце сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 50 евро

2 минуты назад
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24 февраля 2022 года в ОМВД России по г. Ельцу поступило заявление 52-летней ельчанки о краже 50 евро. Женщина пояснила, что днём обращалась в одно из банковских учреждений Ельца для осуществления операции с иностранной валютой, а позже, приехав домой, обнаружила пропажу купюры достоинством 50 евро.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность 48-летнего ельчанина к хищению денежных средств.

Подозреваемый пришёл в банк для оплаты коммунальных платежей. Он вошёл в помещение кассы сразу после потерпевшей. Когда мужчина положил в ячейку, принадлежащие ему купюры, то заметил, что между шлюзом и стенкой ячейки лежит купюра номиналом 50 евро. Подозреваемый знал, что данная купюра ему не принадлежит, но решил присвоить ее себе. Не отходя от кассы, мужчина обменял похищенные им евро на рубли и покинул помещение банка.

Отделом дознания ОМВД России по г. Ельцу по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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