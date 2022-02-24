22 февраля в ОМВД России по г.Ельцу обратился 51-летний гражданин с заявлением о том, что 22 февраля в одиннадцать часов вечера в Ельце у дома по ул.Ленина на него сзади напал неизвестный, ударил по голове и сорвал с него золотую цепочку, а затем скрылся.

Потерпевший оценил похищенное в 100 000 рублей. В ходе расследования сотрудниками полиции стало известно, что потерпевший в тот день отдыхал в кафе, в котором у него завязалась беседа с молодым человеком, которая переросла в словесный конфликт. После того, как потерпевший покинул кафе, он пешком пошел домой.

Пройдя минут десять, сзади на него напал молодой человек, который отдыхал вместе в ним в кафе, и сорвал цепочку. Участковым уполномоченным полиции по словесному описанию внешности подозреваемого был установлен и задержан неработающий ранее судимый за кражу 28-летний житель Ельца. Злоумышленник задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Похищенная цепочка у него изъята и будет возвращена потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.