В Ельце установили личности всех участников вандализма

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки по факту осквернения мемориала, посвящённого погибшим в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности).

16 октября 2020 года пятеро местных жителей в городе Ельце, среди которых дети, водили хоровод вокруг «Вечного огня», жгли цветы от венков и совершали другие хулиганские действия. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены все участники вандализма. Самому старшему из них 17 лет, возраст остальных от 7 до 9 лет.

Учитывая, что четверо участников вандализма – малолетние, в силу своего возраста не способны осознавать последствий своих деяний и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, отвечать за произошедшее придётся 17-летнему подростку. В настоящее время он задержан.

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива противоправных действий. Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме этого, будут выясняться условия воспитания детей в семьях, и вноситься соответствующие представления в адрес должностных лиц, ответственных за профилактику противоправного поведения среди несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

За осквернение мемориальных сооружений, глумление над общепринятыми духовными и историческими ценностями, совершенные группой лиц, предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.