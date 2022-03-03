Елецкий лицей №5 вошел в программу капитального ремонта на 2022 год. Он начнется в ближайшее время.

В среду, 2 марта, депутат Госдумы Татьяна Дьяконова и региональный координатор партпроекта «Новая школа» Дмитрий Гладышев встретились с родителями учеников и педагогическим коллективом. Они обсудили предстоящий ремонт школы. Во встрече принял участие глава города Ельца Евгений Боровских.

Капитальный ремонт запланирован в рамках исполнения Народной программы «Единой России». В школе его не было более 40 лет, поэтому довольны как и дети, так и родители. При этом учебный процесс не пострадает – ребят переведут в другие школы целыми классами.

«С одной стороны, радует, что школа вошла в программу капремонта, которого в ней не проводилось почти полвека, — сказала Татьяна Дьяконова. — С другой стороны, ко мне ранее обращались родители, которые переживают, что капремонт не решит проблему с нехваткой учебных площадей в начальной школе. По их мнению, с этим согласна администрация школы, нужна дополнительная пристройка к основному зданию. Мы сегодня обсудили все нюансы предстоящего ремонта, выслушали позиции родителей, руководства школы, управления образования».

«Радует, что все вопросы обсуждаются сообща, с привлечением родителей, — отметил Дмитрий Гладышев. – Мы со своей стороны будем держать на контроле ход ремонтных работ, чтобы школьники учились в комфортных условиях».