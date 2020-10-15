В Ельце в этом году приводят в порядок 11 улиц

Более 10 километров дорожного покрытия уложено в Ельце в этом году благодаря национальному проекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

На его реализацию городу было выделено более 145 миллионов рублей. Уже завершен капитальный ремонт тротуаров по улице 9 Декабря от переулка Коммунаров до улицы Стадионной, протяженность участка – 2,5 км.

Проведены ремонтные работы на объектах общей протяженностью более 10 километров по семи улицам: Дякина, Советской, Парижской Коммуны, Новолипецкой, Камзолова, Межзаводской и Кротевича. По качеству на отдельных улицах есть замечания. Работы будут приняты только после устранения выявленных дефектов и получения положительного экспертного заключения.

Сейчас продолжаются работы по ремонту улицы Советской (на участке от ул. Пушкарской до ул. Старо-Елецкой), улиц Новолипецкой и Кротевича в связи с выполнением работ в рамках реализации проекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ РУ Елецпром. 2 этап». Они будут завершены после прокладки водовода.

За счет экономии появилась возможность отремонтировать ещё несколько улиц общей протяженностью 1,2 км. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Дружбы, пер. Дзержинского, ул. Ленина от ул. Песковатской до ул. Коллективной, ул. Пирогова от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина. В настоящее время ведутся работы по выравниванию профиля на ул. Дружбы.