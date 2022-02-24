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В Ельце в отношении двух судебных приставов-исполнителей возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге

3 часа назад
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Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении двух судебных приставов- исполнителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, судебные приставы — исполнители на основании изготовленных подложных документов привлекли к административной ответственности двух должников за якобы невыполнение ими требований о явке на прием (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ). Так, должностные лица внесли в протоколы об административном правонарушении ложные сведения о неявки в назначенное время и дату двух должников по исполнительным производствам, в то время как соответствующие повестки им не направляли и о необходимости явки не осведомляли.

Узнав о назначении штрафа в сумме 1000 рублей потерпевшие обратились за защитой своих прав в правоохранительные органы.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой города Ельца.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, сбора доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

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