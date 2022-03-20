Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по городу Ельцу Липцекой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», в отношении 46-летнего жителя Елецкого района.

В конце января мужчина обратился в ОМВД России по г. Ельцу с заявлением о краже принадлежащего ему телефона. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции установили, что мужчина отдыхал в компании своих знакомых, которые решили приобрести через Интернет продукты питания к столу. Как оказалось, только у него был сотовый телефон с выходом в Интернет и банковская карта, которые он отдал своему знакомому для приобретения продуктов питания. После чего его знакомые пошли пополнить карту денежными средствами, и в течение двух часов не возвращались. Мужчина предположил, что его знакомые начали застолье без него, ему стало обидно, и он попросил у своей сестры сотовый телефон и сообщил в дежурную часть ОМВД России по г. Ельцу, что один из его знакомых обманным путем похитил у него сотовый телефон, попросив позвонить.

Вину свою гражданин признал. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.