Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, 29 марта 2022 года во время проверки по линии противодействия терроризму и экстремизму в национальных диаспорах, сотрудниками УФСБ и ОМВД России по Елецкому району выявлена группа мигрантов, осуществлявших незаконную трудовую деятельность на полигоне технических бытовых отходов в Елецком районе. Старший группы, ответственный за трудовую деятельность 14 сограждан, с целью решения вопроса о не привлечении их к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.1 КоАП РФ, передал оперуполномоченному взятку в сумме 100 тысяч рублей. Денежные средства он оставил в салоне автомобиля сотрудника, действовавшего в рамках проверочных мероприятий.

О коррупционном преступлении сотрудники УФСБ России по Липецкой области сообщили в региональный СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления, сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.