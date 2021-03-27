Утром 26 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Ельцу поступило сообщение о том, что у дома по улице Советской в Ельце водитель автомобиля “Лада Веста” допустил наезд на 40-летнего мужчину, после чего покинул место происшествия. Пострадавший госпитализирован.

В результате организованных мероприятий сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия задержан. Им оказался 35-летний житель Ельца.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, связанное с оставлением водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.