В Ельце запустили автобусы с розовыми креслами для беременных женщин

Проект «Важный пассажир» стартовал в Ельце. На маршрут вышли 39 автобусов, оборудованных специальными розовыми креслами для беременных женщин. Первыми пассажирами стали будущие мамы, для которых организовали памятная поездка по городу.

«Этот проект, хотя и кажется простым, крайне важен. Мы не только привлекаем внимание к теме поддержки материнства, но и стараемся окружить будущих мам заботой в такой прекрасный период их жизни», — отметила заместитель губернатора Ольга Белоглазова.

Проект по оснащению транспорта специальными местами для беременных был инициирован министерством социальной политики Липецкой области в 2023 году. В 2024 году его реализует АНО «Пульс будущего» совместно с благотворительным фондом «Наследникъ» при областной субсидии в размере 2 млн рублей.

На сегодняшний день в Липецке и Ельце уже оборудовано 252 автобуса, которые оборудованы специальными креслами для будущих мам, а также информационными стикерами, напоминающими о необходимости уступить место беременным.