Облик трех многоэтажек областного центра хотят изменить общественники из объединения благотворительных организаций «Больше, чем добро». При поддержке администрации города они запускают проект «Лаборатория творчества», который направлен на вовлечение детей и молодежи в «культурное» граффити, развитие творчества, улучшение облика города и привлечение внимания к благотворительности.

В рамках проекта будут графически оформлены фасады зданий по адресам: ул. Барашева, 5, ул. Гагарина, 74а и ул. Космонавтов, 32. Рисунки будут напоминать о важных направлениях, развивающихся в нашем городе – беговой спорт, инклюзивный спорт и популяризация благотворительности.

Кроме того, изменятся десять стен в офисах некоммерческих организаций. Эскизы рисунков уже подготовлены. Каждое оформление уникально и отражает ценности НКО и ее деятельность.

За время работы проекта будет проведено 13 мастер-классов по граффити для детей и молодежи от профессиональных художников-граффитистов из «Закрытого клуба художников».

Завтра, 25 февраля, в 15.00 в студии Door28 (ул. Октябрьская, 28) состоится торжественное открытие проекта. В программе мероприятия: презентация, фуршет, живая музыка и творческий интерактив. Контакты для связи: 8-920-502-37-26, пресс-секретарь объединения «Больше, чем добро» Анастасия Князева.