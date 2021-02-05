Сегодня на совещании в управлении дорог и транспорта Липецкой области обсудили перечень участков улично-дорожной сети, на которых предстоит снизить аварийность. На встречу пригласили представителей ГИББД, профильных подразделений муниципалитетов, а также ГК Автодор, ФКУ Упрдор Москва – Харьков и Дорожное агентство Липецкой области. Совещание провел заместитель начальника профильного регионального управления Александр Лыткин.

– Согласно задачам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество мест концентрации ДТП в регионе к 2024 году должно снизиться на 20% по сравнению с показателем 2017 года. Пока мы идем с опережением, однако это не повод расслабляться, нам предстоит выполнить большой объем работ, – отметил Александр Лыткин.

Так, в этом году на территории Липецка специалистам предстоит провести работы по снижению аварийности на 14 участках улично-дорожной сети – работы на пяти из них проведут в рамках нацпроекта. Например, в районе остановки «Сырское», на подъезде к Октябрьском мосту, смонтируют дополнительное пешеходное ограждение, возле дома №4 на улице Яна Берзина перенесут на несколько метров остановочный пункт, а рядом с домом №151 на улице Гагарина установят светофорный объект вызывного типа.

Еще на девяти объектах работы проведут в рамках муниципального задания. Так, в районе пешеходного перехода возле дома №2 на проспекте Мира установят дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч. Помимо этого, в планах изменение режима работы светофорных объектов на пересечениях улиц Космонавтов и Циолковского, а также Неделина и Торговая.

Стоит отметить, что на некоторых участках специалисты уже выполнили ряд необходимых работ. Так, на улицах Терешковой и Водопьянова в прошлом году установили новые светофорные объекты. Однако из списка потенциально опасных участков их пока не исключают.

– Несмотря на то, что работы выполнены, нужно провести мониторинг ситуации и проанализировать эффективность принятых мер, – отметил начальник отдела департамента дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Ампилов.

Стоит отметить, что всего в прошлом году в Липецке специалисты снизили аварийность на 21 участке улично-дорожной сети. В частности, установили новые светофорные объекты возле домов №8 на проспекте Победы, №1В на улице Неделина и №3 на улице Студеновская, а также пешеходное ограждение и дополнительные дорожные знаки на пересечениях улицы Папина с Доватора и Юных Натуралистов. Помимо этого, для обеспечения безопасности в темное время суток были установлены световозвращатели на улицах Меркулова, Краснозаводской, Кривенкова и Стаханова, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.