В этот праздник нам не скрыть печали

В течение двух дней в Добринке проходили мероприятия, организованные двумя районными общественными организациями — по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей; ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов — и активистами военно-патриотического клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка.

«Афганистан — живая память» — такое название дали лицеисты подготовленному ими под руководством А.М. Климентовой историческому литературно-музыкальному действу. Школьный актовый зал заполнили «наследники»: учащиеся начальной школы, ребята из более старших классов. Их парадная форма одежды, торжественное убранство зала, где нашлось место экспозициям, иллюстрирующим солдатский быт на далекой земле Афганистана, горящая свеча в память о тех, кто не вернулся с той войны, трехцветные российские флажки в руках детей — всё это создавало особую атмосферу в зале.

В гости «наследники» пригласили участников афганской войны В.В. Машталера (директора районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане), О.Н. Антюфеева (тренера детской спортшколы), А.В. Макаренкова (пенсионера), а также Т.В. Шигину (председателя районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов) и В.И. Бахтина (члена совета ветеранов, пенсионера), В.В. Полунина — руководителя ДОСААФ.

Ведущими традиционно выступили старшеклассники — основные помощники руководителя клуба «Наследие» А.М. Климентовой.

Открывая мероприятие, Алла Михайловна констатировала, что участниками афганской войны были многие наши добринские ребята, в том числе и те, кого пригласили лицеисты на свой праздник, посвященный выводу советских войск из Афганистана.

— Я отправлен был на службу в Афганистан после полугодовой учебки, в январе 1980 года, — рассказал о себе «наследникам» В.В. Машталер. — Конечно, нам, 18-19-летним юнцам, было тяжело. Но мы быстро повзрослели, мгновенно оценили обстановку. И честно служили Отечеству, выполняя военный приказ, который во все времена не обсуждается.

На мероприятии не обошлось без подарков. «Наследники» подготовили несколько номеров художественной самодеятельности, В.В. Машталер вручил гостям сувениры — статуэтки воина-освободителя, а руководителю военно-патриотического клуба «Наследие» А.М. Климентовой — благодарственное письмо от своей организации «за достойный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодежи». Т.В. Шигина преподнесла гостям памятные подарки. Его получил и воин-афганец А.В. Макаренков.

Афганские власти обратились за помощью к СССР — и советское правительство решило ввести ограниченный контингент наших войск. Руководители Афганистана уверяли, что советские солдаты не будут воевать, они будут охранять перевозимые грузы, распределять гуманитарную помощь, помогать строить… Но как сопровождать грузы и не пускать в ход оружие, если на колонны устраивались нападения, засады, ежедневно минировались дороги, подходы к колодцам, если в любую минуту могли быть обстреляны наши базы, палатки с солдатами, склады с продовольствием, боеприпасами?

Вот и приходилось вчерашним школьникам учиться защищаться, выживать в немыслимых условиях (пески, бури, жара днем и холод ночью, особенно в горах, перебои с питанием, болезни). И учиться убивать.

Обо всем этом рассказали «наследникам» живые свидетели той афганской войны.

— По большому счету мы защищали и рубежи нашей Родины от душманов, от потока наркотиков, — резюмировали приглашенные воины-афганцы. — В то же время помогали дружественной стране, оказывая не только военную поддержку, но и строя дороги, мосты, больницы, школы. Верные военной присяге, мы выполняли приказ.

Активисты клуба «Наследие» семиклассники М.Пешков, Н. Бочаров, Д. Аминов и Т. Казьмин создали свою музыкальную группу «Братство» и дебютировали на мероприятии, исполняя песни афганской тематики.

Да, у военных приказы не обсуждаются. Их выполняют. Об этом пел и квартет мальчишек-семиклассников, с болью выговаривая жесткие слова текста: «Пришел приказ — и по приказу мы встаем… Приказ простой: вставай, иди и умирай…».

Умирали в том числе и наши земляки. Мемориальные доски и человеческая память не дают нам забыть воинов-афганцев братьев Валерия и Василия Тихонравовых, Александра Карелина, Александра Глотова.

Свои навыки в разборке и сборке автомата, приобретенные под руководством педагога К.Э. Базарова, продемонстрировали юноши А. Конов, А. Чернышов, А. Иванов, А. Поляков.

Память этих ребят и тысяч других советских солдат и офицеров, сгинувших в той войне, участники мероприятия почтили скорбной минутой молчания.

Будем честны сами с собой. Наш народ этой войны не принял. Больно ранил тот факт, что с самого ее начала эти события не просто замалчивались. Семьи призванных на срочную службу парней даже не знали, где находятся их ребята: не разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Даже вернувшись оттуда, вчерашние бойцы скрывали правду. Лишь в сентябре 1980-го было официально разрешено сообщать о месте службы.

— Афганистан — это боль и скорбь, — подчеркнула в своем выступлении председатель районной организации ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Т.В. Шигина. — Это война, в которой наши вчерашние мальчишки, рано повзрослев, были просто солдатами. Мы гордимся ими и помним их всех — и выживших, и погибших.

Воины-афганцы до наших дней остаются верными солдатской дружбе. Их братство особое. Оно скреплено кровью. Именно этим объясняется тот факт, что до сей поры бывшие воины посещают могилы своих погибших при исполнении воинского долга друзей и тех, кто, выжив в Афгане, рано ушел из жизни. По первому зову они спешат на помощь друг к другу.

Наш земляк, уроженец Добринки Станислав Жигулин — тоже участник боевых действий в Афганистане. Поныне поддерживает тесную связь с друзьями, хотя давно проживает в Москве. Он привлекает спонсоров, которые оплачивали дорогостоящие средства реабилитации для наших инвалидов, лекарства, выделяют средства на проведение различных мероприятий с участием воинов-афганцев.

Показательно, что во время проведения школьного мероприятия «Афганистан — живая память» В.В. Машталеру позвонили: требовалась медицинская помощь одному из воинов, проживающему в сельской глубинке. И Владимир Васильевич сразу же из лицея помчался в центральную райбольницу, чтобы организовать вызов неотложной медицинской помощи другу-афганцу. Согласитесь, это о многом говорит.

Афганская война… Она уже ушла в историю. За неполные десять лет унесла тысячи жизней воинов-интернационалистов. Своим черным крылом коснулась многих семей, принеся с собой цинковые гробы, тяжело больных физически и морально искалеченных молодых людей.

— Мы будем помнить об этом, — говорили «наследники». — Сколько бы лет ни прошло, тот период останется в памяти и будет отзываться болью в сердцах потомков. Мы воздаем дань уважения героизму солдат и офицеров. Вечная память павшим. Честь и слава героям.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,

член районной общественной организации ветеранов.

Справка

День памяти воинов-интернационалистов — это особая дата в календаре России, Беларуси и других постсоветских стран. Именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, завершив почти десятилетнюю войну, которая унесла жизни около 15 тысяч советских солдат и офицеров.

В Российской Федерации этот день имеет официальный статус. С 2011 года 15 февраля отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (до этого дата неофициально отмечалась, как День воина-интернационалиста). Эта формулировка охватывает не только ветеранов афганской войны, но и всех военнослужащих, которые участвовали в вооруженных конфликтах за рубежом — в Сирии, Чечне, других горячих точках.