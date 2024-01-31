Рассказываем, где получают профессию добринские выпускники 2023 года.

На календаре февраль. А значит, у студентов закончилась напряженная пора — сессия, особенно волнительная для первокурсников, которые на собственном опыте теперь убедились: как поработаешь, так тебя и оценят. Кто-то после непродолжительных зимних каникул будет радоваться повышенной стипендии, а кто-то — пытаться сдать «хвосты» …

И тех, и других поздравляем с почином. И даже если первый блин оказался комом, пусть дальше все будет хорошо!

А мы по традиции с помощью работников отдела образования, которые ведут статистику поступления выпускников школ в вузы и колледжи, проанализируем выбор добринских студентов.

Из 87 выпускников одиннадцатых классов 2023 года 65 поступили в вузы, 20 — в средне-специальные учебные заведения, 2 пошли работать.

Больше всего поступивших в вузы в лицее: 21 из 21 выпускника, Добринской средней школе № 2: 15 из 15-ти, гимназии с. Ольговка: 14 из 17-ти выпускников. В Нижней Матренке тоже стопроцентное поступление: 1 из 1. В Мазейской школе 4 из 5-ти, в Пушкинской и Хворостянской 2 из 3-х.

А вот верхнематренские выпускники решили полным составом (6 человек) продолжать обучение в липецких колледжах, причем трое из них — будущие медики.

Цифры зачисленных в 2023 году в вузы ребят говорят о том, что престиж высшего образования у одиннадцатиклассников по-прежнему высок, а их знания конкурентоспособны. Вот только некоторые из образовательных учреждений, где учатся сегодня наши земляки: Московский институт экономики и культуры, МГМУ им. Сеченова, Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Балашихе, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова г. Санкт-Петербурге, Воронежский государственный университет… Список не полный, но впечатляет. А какие интересные направления: компьютерная безопасность (информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных систем), телерадиотехник, программист, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, графический дизайн, цифровые трансформации управления бизнесом, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей…

А теперь рассмотрим рейтинг городов для обучения, выбранных добринцами, учебных заведений и профессий.

ГОРОДА

Липецк — 31

Воронеж — 30

Москва — 6

Усмань, Курск, Ростов, Рязань, Санкт-Петербург — по 2

Белгород, Тамбов, Брянск, Ереван, Балашиха, Новочеркасск, Лиски, Мичуринск, Добринка — по 1.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ВГУ — 12

ЛГПУ — 9

ЛГТУ — 8

Технические колледжи — 7

Медицинские университеты (Московский имени Сеченова, Курский, Воронежский, Рязанский) — 6

ВГАУ — 5

Медицинские колледжи — 5

РАНХСиГС — 4

Военные вузы — 4

ВГТУ — 2

Институт МВД (Воронеж) — 2

Воронежский лесотехнический институт — 2

Белгородский университет кооперации — 1.

ПРОФЕССИИ