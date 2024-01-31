Рассказываем, где получают профессию добринские выпускники 2023 года.
На календаре февраль. А значит, у студентов закончилась напряженная пора — сессия, особенно волнительная для первокурсников, которые на собственном опыте теперь убедились: как поработаешь, так тебя и оценят. Кто-то после непродолжительных зимних каникул будет радоваться повышенной стипендии, а кто-то — пытаться сдать «хвосты» …
И тех, и других поздравляем с почином. И даже если первый блин оказался комом, пусть дальше все будет хорошо!
А мы по традиции с помощью работников отдела образования, которые ведут статистику поступления выпускников школ в вузы и колледжи, проанализируем выбор добринских студентов.
Из 87 выпускников одиннадцатых классов 2023 года 65 поступили в вузы, 20 — в средне-специальные учебные заведения, 2 пошли работать.
Больше всего поступивших в вузы в лицее: 21 из 21 выпускника, Добринской средней школе № 2: 15 из 15-ти, гимназии с. Ольговка: 14 из 17-ти выпускников. В Нижней Матренке тоже стопроцентное поступление: 1 из 1. В Мазейской школе 4 из 5-ти, в Пушкинской и Хворостянской 2 из 3-х.
А вот верхнематренские выпускники решили полным составом (6 человек) продолжать обучение в липецких колледжах, причем трое из них — будущие медики.
Цифры зачисленных в 2023 году в вузы ребят говорят о том, что престиж высшего образования у одиннадцатиклассников по-прежнему высок, а их знания конкурентоспособны. Вот только некоторые из образовательных учреждений, где учатся сегодня наши земляки: Московский институт экономики и культуры, МГМУ им. Сеченова, Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Балашихе, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова г. Санкт-Петербурге, Воронежский государственный университет… Список не полный, но впечатляет. А какие интересные направления: компьютерная безопасность (информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных систем), телерадиотехник, программист, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, графический дизайн, цифровые трансформации управления бизнесом, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей…
А теперь рассмотрим рейтинг городов для обучения, выбранных добринцами, учебных заведений и профессий.
ГОРОДА
- Липецк — 31
- Воронеж — 30
- Москва — 6
- Усмань, Курск, Ростов, Рязань, Санкт-Петербург — по 2
- Белгород, Тамбов, Брянск, Ереван, Балашиха, Новочеркасск, Лиски, Мичуринск, Добринка — по 1.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- ВГУ — 12
- ЛГПУ — 9
- ЛГТУ — 8
- Технические колледжи — 7
- Медицинские университеты (Московский имени Сеченова, Курский, Воронежский, Рязанский) — 6
- ВГАУ — 5
- Медицинские колледжи — 5
- РАНХСиГС — 4
- Военные вузы — 4
- ВГТУ — 2
- Институт МВД (Воронеж) — 2
- Воронежский лесотехнический институт — 2
- Белгородский университет кооперации — 1.
ПРОФЕССИИ
- Информационные технологии — 13
- Врачи и средний медперсонал — 12
- Экономисты — 8
- Педагоги — 8
- Инженеры и строители — 6
- Юристы — 5
- Психологи — 3
- Дизайнеры — 2
- Аграрии — 1
- Электроэнергетики — 1
- Транспортники — 1
- Таможенное дело — 1
- Телерадиотехники — 1.