В феврале добринцы заключили 7 браков, сообщили сотрудники загса. Это на один меньше, чем в январе, но и месяц-то ведь самый короткий в году!
По две новые семьи появились в Богородицком и Новочеркутинском сельских поселениях, по одной – в Дубовском, Добринском и Талицком.
Родилось 22 ребенка:
- с. Пушкино – 2
- с. Новопетровка – 3
- с. Талицкий Чамлык – 5
- с. Паршиновка – 1
- Богородицкое с/п – 2
- п. Добринка – 4
- с. Тихвинка – 2
- с. Нижняя Матренка – 1
- с. Средняя Матренка – 2.
А назвали малышей так.
Девочки: Евгения, Анна, две Елизаветы, Дарьяна, Элиф, Зарина, Юлия, Ксения, Диана, Виктория.
Мальчики: Николай, Руслан, два Егора, Иван, Даниил, Артем, Арсений, два Макара, Александр.