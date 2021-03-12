Общество

В феврале в Добринском районе зарегистрировали 7 браков и 22 рождения

1 час назад
4 посмотрели

В феврале добринцы заключили 7 браков, сообщили сотрудники загса. Это на один меньше, чем в январе, но и месяц-то ведь самый короткий в году!

По две новые семьи появились в Богородицком и Новочеркутинском сельских поселениях, по одной – в Дубовском, Добринском и Талицком.

Родилось 22 ребенка:

  • с. Пушкино – 2
  • с. Новопетровка – 3
  • с. Талицкий Чамлык – 5
  • с. Паршиновка – 1
  • Богородицкое с/п – 2
  • п. Добринка – 4
  • с. Тихвинка – 2
  • с. Нижняя Матренка – 1
  • с. Средняя Матренка – 2.

А назвали малышей так.

Девочки: Евгения, Анна, две Елизаветы, Дарьяна, Элиф, Зарина, Юлия, Ксения, Диана, Виктория.

Мальчики: Николай, Руслан, два Егора, Иван, Даниил, Артем, Арсений, два Макара, Александр.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments