В феврале добринцы заключили 7 браков, сообщили сотрудники загса. Это на один меньше, чем в январе, но и месяц-то ведь самый короткий в году!

По две новые семьи появились в Богородицком и Новочеркутинском сельских поселениях, по одной – в Дубовском, Добринском и Талицком.

Родилось 22 ребенка:

с. Пушкино – 2

с. Новопетровка – 3

с. Талицкий Чамлык – 5

с. Паршиновка – 1

Богородицкое с/п – 2

п. Добринка – 4

с. Тихвинка – 2

с. Нижняя Матренка – 1

с. Средняя Матренка – 2.

А назвали малышей так.

Девочки: Евгения, Анна, две Елизаветы, Дарьяна, Элиф, Зарина, Юлия, Ксения, Диана, Виктория.

Мальчики: Николай, Руслан, два Егора, Иван, Даниил, Артем, Арсений, два Макара, Александр.