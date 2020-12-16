В ФОКе на Опытной приступили к облицовке стен плиткой

Серая, белая и оранжевая. Такие цвета выбрали для облицовки стен плиткой в физкультурно-оздоровительном комплексе на Опытной станции в Липецке.

Сейчас специалисты укладывают плитку в раздевалках. Далее – облицовка душевых и санузлов.

Продолжаются работы и в помещении с бассейном. Специалисты монтируют каркасы из металлических профилей, которые позже обошьют влагостойким гипсокартоном и облицуют плиткой.

Готовят к покрытию и стены в коридорах – после выравнивания на них нанесут декоративную штукатурку «Короед».

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Опытной станции ведется в рамках национального проекта «Демография». Все работы здесь планируют завершить в мае 2021 года, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.