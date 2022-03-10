В компании «Газпром газораспределение Липецк» подготовились к прохождению паводка.

Завершена проверка на герметичность всех полиэтиленовых газопроводов в местах перехода на стальные, проведено техническое обслуживание запорной арматуры на закольцовочных газопроводах области.

С 4 марта и вплоть до окончания паводка на территории области будет обеспечена круглосуточная готовность мобильной группы аварийно-восстановительных работ по ремонту полиэтиленовых газопроводов. Специальные бригады готовы в период паводка обеспечивать объектам газораспределения безаварийную работу, а при случае локализовать и ликвидировать возможные аварийные ситуации. Бригады обеспечены всей необходимой техникой, инструментом, спецодеждой и материалами.

Всего на территории области находится 475 объектов газового хозяйства, попадающих в зоны возможного подтопления. За их работой на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль.

В случае эвакуации потребителей из зоны возможного подтопления разработаны все возможные варианты отключения газораспределительных пунктов и объектов газопотребления.