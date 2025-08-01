В гимназии идет большая стройка

Начались работы по капитальному ремонту гимназии села Ольговка. Это общеобразовательное учреждение не видело масштабного обновления уже почти полвека. Теперь все здание будет обновлено полностью как изнутри, так и снаружи.

Заместитель главы администрации Добринского района Александр Ногтев и начальник отдела архитектуры и строительства Анна Ларина провели выездное совещание на месте большой стройки и встретились с подрядчиками.

Уже на подходе к гимназии отчетливо слышны звуки перфоратора, болгарки. Рабочие снуют с инструментами по помещениям образовательного учреждения. Работы хватает каждому. Кто-то сверлит, другие отбивают штукатурку со стен, третьи тянут электрические провода, остальные орудуют кувалдами и тут же вывозится строительный мусор.

Директор гимназии Алена Беляева рассказала проверяющим, что образовательное учреждение ремонтируется в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На капремонт выделена большая сумма из бюджетов всех уровней. Основные средства — из федерального бюджета. Полное преображение гимназии, согласно контрактам, завершится только к концу 2026 года. Подрядные организации из Тамбова и Воронежа поменяют электрику, оштукатурят и покрасят стены, частично заменят оконные блоки, установят новые входные группы, подоконники, откосы, смонтируют потолки. Все помещения будут оснащены пожарной сигнализацией. Снаружи здание гимназии тоже преобразится. Строители уже занимаются заменой коммуникационных систем водоотведения, канализации.

На момент визита проверяющих рабочие демонтировали штукатурку, перегородки в помещениях (где это предусмотрено контрактом), напольное покрытие. Параллельно занимались электрикой.

Подрядчики заверили, что работы идут по графику и никаких сбоев быть не должно. К слову сказать, по поручению главы администрации Добринского района А.Н. Пасынкова подобные выездные планерки будут проходить в гимназии еженедельно, чтобы контролировать не только сам ход работ, но и их качество.

«Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.