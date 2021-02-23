Школьный спортивный клуб «Юниор» гимназии с. Ольговка организовал цикл мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Это спортивно-патриотические праздники среди учащихся 4-х классов «Следопыты», среди 7-х классов «Защитники», и среди 9-х классов «Допризывники России».

Учащиеся состязались в конкурсах, головоломках, эстафетах, проявляли свои навыки, умения и ловкости в выполнении различных заданий. Участников поддерживали одноклассники заранее подготовленными плакатами, различными кричалками.

По итогам состязаний среди четвероклассников первое место заняла команда 4Б класса (кл. рук. М.А. Киричкова). В празднике «Защитники» сильнейшей оказалась команда 7Б класса, (кл. рук. Л.В. Огаркова). А в старшей возрастной группе «Допризывники России» победила команда 9Б класса (кл. рук. Л.И. Должникова).

П. Борисов,

учитель физической культуры гимназии с. Ольговка.