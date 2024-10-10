По традиции в начале октября звучат теплые слова в адрес тех, кто «сеет разумное, доброе, вечное». В минувший четверг в большом зале Центра культуры и досуга собрались все те, кто помогает нашим детям делать свои первые шаги в жизни, с которыми они всегда чутки и заботливы. Люди самых разнообразных профессий благодарны тем, кто посвятил себя нелегкому труду педагога.
Людьми, верными своей профессии, работающими по призванию и зову души, назвал учителей председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов.
— Вас по праву называют творцами человеческих душ, — отметил он, — вы даете молодому поколению знания, делаете школьников умными людьми, готовыми вступить на жизненный путь хорошо подготовленными. Пусть же нелёгкие учительские будни приносят вам только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными, такими, которыми можно гордиться. А в семье каждого из вас воцарятся счастье и уют. Здоровья, достатка, любви и всех жизненных благ!
— Для вас учебный год не просто статистический калейдоскоп учебных недель и дней, интересных классных часов, праздников, перемен и уроков: каждый из тех, кто достойно представляет добринскую педагогическую школу, делится с учениками своей душевной щедростью, отдавая им частичку самого себя, — сказала в адрес виновников торжества начальник районного отдела образования Ирина Немцева.
Председатель Добринской районной организации профсоюза образования Оксана Ростовцева тепло поблагодарила педагогов района за нелегкий труд, за то, что в жизни каждого человека все, что связано с детством и юностью, основывается на работе школьного учителя.
А еще выступавшие назвали присутствовавших в зале одной большой и дружной семьей. Ведь по количеству проводимого на работе времени, да и по многим другим причинам, школа смело может претендовать на звание родного дома для каждого из них.
Любой семейный праздник наполнен улыбками, хорошим настроением. И, конечно же, наградами и подарками. Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» в этот день была удостоена Елена Исаева, директор школы п. Петровский. Почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации отметили Марину Белобородову, педагога-психолога гимназии села Ольговка, Алексея Коровина, исполняющего обязанности директора детского центра физической культуры и спорта, Ирину Матыцину, заместителя директора лицея №1 п. Добринка, Наталью Несмеянову, заместителя директора школы п. Петровский. Светлана Скоробогатова, замдиректора школы с. Пушкино, стала обладательницей сразу двух наград: Благодарственного письма Министерства просвещения Российской Федерации и Почетной грамоты областного Совета депутатов. Благодарность губернатора Липецкой области объявили Елене Губиной, главному специалисту-эксперту отдела образования, благодарность областного Совета депутатов — заместителю директора школы села Пушкино Людмиле Горюшкиной. Группе педагогов вручили почетные грамоты управления образования и науки Липецкой области и администрации Добринского муниципального района.
В ходе торжества было сказано немало теплых слов в адрес ветеранов педагогического труда, а также тех, кто гордо носит высокое звание залуженного учителя Российской Федерации. На празднике также приветствовали участников муниципальных конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют».
Нынешний год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом семьи. Это дало полное право организаторам мероприятия включить в церемонию награждения многодетных учителей Добринского района. В их числе — Виорика Ивановна Пуриче, социальный педагог МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. Вместе с супругом Михаилом Михайловичем они растят восемь детей. Учитель математики из школы села Талицкий Чамлык Марина Николаевна Науменко — многодетная мама. Четверых детей ей помогает воспитывать муж Александр Викторович. В семье Александра Леонидовича Терехова, преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины школы поселка Петровский, также есть детский «квартет». Вместе с женой Ниной Федоровной мужчина с честь справляется с ролью многодетного папы.
Отдельное место отвели чествованию педагогических династий. Учительский стаж Юденко-Насоновых на сегодня составляет 161 год! В династии — целых три поколения, и это далеко не предел. В зрительном зале присутствовали Михаил Нестерович Юденко, учитель химии школы села Новопетровка, Игорь Михайлович и Ольга Ивановна Юденко, учителя гимназии села Ольговка и Маргарита Игоревна Насонова, исполняющая обязанности директора школы села Хворостянка. Династия Коровиных-Бисерковых-Гуровых имеет общий педагогический стаж 89 лет.
Все представители трех фамилий в настоящее время в педагогическом строю. Вместе с династиями теплые поздравления и подарки получили педагогические семьи — Афанасьевых, Денисовых и Расевич.
На празднике в дружную учительскую семью приняли молодых педагогов. Им вручили два подарочных сертификата: от администрации Добринского района и от областной организации профсоюза образования. Поощрения получили Диана Ильина и Анастасия Пустовалова (обе — лицей №1 п. Добринка), Ирина Буданцева и Софья Шеина (обе — гимназия с. Ольговка), Ольга Двуреченских и Виктор Пригородов (школа с. Дубовое).
На сцену пригласили победителя муниципального конкурса «Учитель года-2024», учителя начальных классов школы №2 п. Добринка Людмилу Павлову. Она дала молодым специалистам совет, как стать своими не только среди педагогов, но и школьников.
Паузы между награждениями заполняли песнями и танцами. Артистами были сами педагоги, их дети и воспитанники.