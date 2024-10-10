По традиции в начале октября звучат теплые слова в адрес тех, кто «сеет разумное, доброе, вечное». В минувший четверг в большом зале Центра культуры и досуга собрались все те, кто помогает нашим детям делать свои первые шаги в жизни, с которыми они всегда чутки и заботливы. Люди самых разнообразных профессий благодарны тем, кто посвятил себя нелегкому труду педагога.

Людьми, верными своей профессии, работающими по призванию и зову души, назвал учителей председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов.

Поздравление от детей в адрес виновников торжества.

— Вас по праву называют творцами человеческих душ, — отметил он, — вы даете молодому поколению знания, делаете школьников умными людьми, готовыми вступить на жизненный путь хорошо подготовленными. Пусть же нелёгкие учительские будни приносят вам только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными, такими, которыми можно гордиться. А в семье каждого из вас воцарятся счастье и уют. Здоровья, достатка, любви и всех жизненных благ!

— Для вас учебный год не просто статистический калейдоскоп учебных недель и дней, интересных классных часов, праздников, перемен и уроков: каждый из тех, кто достойно представляет добринскую педагогическую школу, делится с учениками своей душевной щедростью, отдавая им частичку самого себя, — сказала в адрес виновников торжества начальник районного отдела образования Ирина Немцева.

Председатель Добринской районной организации профсоюза образования Оксана Ростовцева тепло поблагодарила педагогов района за нелегкий труд, за то, что в жизни каждого человека все, что связано с детством и юностью, основывается на работе школьного учителя.

А еще выступавшие назвали присутствовавших в зале одной большой и дружной семьей. Ведь по количеству проводимого на работе времени, да и по многим другим причинам, школа смело может претендовать на звание родного дома для каждого из них.

Директор школы п. Петровский Елена Исаева на празднике получила звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Любой семейный праздник наполнен улыбками, хорошим настроением. И, конечно же, наградами и подарками. Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» в этот день была удостоена Елена Исаева, директор школы п. Петровский. Почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации отметили Марину Белобородову, педагога-психолога гимназии села Ольговка, Алексея Коровина, исполняющего обязанности директора детского центра физической культуры и спорта, Ирину Матыцину, заместителя директора лицея №1 п. Добринка, Наталью Несмеянову, заместителя директора школы п. Петровский. Светлана Скоробогатова, замдиректора школы с. Пушкино, стала обладательницей сразу двух наград: Благодарственного письма Министерства просвещения Российской Федерации и Почетной грамоты областного Совета депутатов. Благодарность губернатора Липецкой области объявили Елене Губиной, главному специалисту-эксперту отдела образования, благодарность областного Совета депутатов — заместителю директора школы села Пушкино Людмиле Горюшкиной. Группе педагогов вручили почетные грамоты управления образования и науки Липецкой области и администрации Добринского муниципального района.

В ходе торжества было сказано немало теплых слов в адрес ветеранов педагогического труда, а также тех, кто гордо носит высокое звание залуженного учителя Российской Федерации. На празднике также приветствовали участников муниципальных конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют».

Нынешний год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом семьи. Это дало полное право организаторам мероприятия включить в церемонию награждения многодетных учителей Добринского района. В их числе — Виорика Ивановна Пуриче, социальный педагог МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. Вместе с супругом Михаилом Михайловичем они растят восемь детей. Учитель математики из школы села Талицкий Чамлык Марина Николаевна Науменко — многодетная мама. Четверых детей ей помогает воспитывать муж Александр Викторович. В семье Александра Леонидовича Терехова, преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины школы поселка Петровский, также есть детский «квартет». Вместе с женой Ниной Федоровной мужчина с честь справляется с ролью многодетного папы.

Педагогический стаж династии Юденко-Насоновых составляет 161 год. Нижний ряд: Михаил Нестерович Юденко, Игорь Михайлович Юденко. Вверху: Ольга Ивановна Юденко и Маргарита Игоревна Насонова.

Отдельное место отвели чествованию педагогических династий. Учительский стаж Юденко-Насоновых на сегодня составляет 161 год! В династии — целых три поколения, и это далеко не предел. В зрительном зале присутствовали Михаил Нестерович Юденко, учитель химии школы села Новопетровка, Игорь Михайлович и Ольга Ивановна Юденко, учителя гимназии села Ольговка и Маргарита Игоревна Насонова, исполняющая обязанности директора школы села Хворостянка. Династия Коровиных-Бисерковых-Гуровых имеет общий педагогический стаж 89 лет.

Все представители трех фамилий в настоящее время в педагогическом строю. Вместе с династиями теплые поздравления и подарки получили педагогические семьи — Афанасьевых, Денисовых и Расевич.

На празднике в дружную учительскую семью приняли молодых педагогов. Им вручили два подарочных сертификата: от администрации Добринского района и от областной организации профсоюза образования. Поощрения получили Диана Ильина и Анастасия Пустовалова (обе — лицей №1 п. Добринка), Ирина Буданцева и Софья Шеина (обе — гимназия с. Ольговка), Ольга Двуреченских и Виктор Пригородов (школа с. Дубовое).

На сцену пригласили победителя муниципального конкурса «Учитель года-2024», учителя начальных классов школы №2 п. Добринка Людмилу Павлову. Она дала молодым специалистам совет, как стать своими не только среди педагогов, но и школьников.

Паузы между награждениями заполняли песнями и танцами. Артистами были сами педагоги, их дети и воспитанники.