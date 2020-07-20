В городе Грязи ввели ввели в эксплуатацию новые дороги

В городе Грязи сданы в эксплуатацию почти три километра дороги на Хлебозаводской улице и 800 метров проезжей части на улице Гагарина. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улицу Хлебозаводскую приводили в порядок на участке от кольцевой развязки до военного городка, где живёт около 800 человек. За два месяца подрядчик срезал прежнее и уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, поменял бетонные бордюры, укрепил обочины, обустроил заездные карманы и автобусные остановки, отремонтировал тротуары и пешеходные дорожки, установил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Гарантийный срок службы асфальтобетонного покрытия проезжей части – пять лет.

Участок улицы Гагарина – от перекрёстка с улицей Осипенко железно-дорожного переезда – удалось заново заасфальтировать на сэкономленные на торгах деньги. Такая практика в Грязях повторяется не первый год, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».