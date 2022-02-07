В городе Липецке продолжается расселение аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в администрации города Липецка, в 2021 году на территории районов ЛТЗ, Сокола, НЛМК, центра города, Северного Рудника и Опытной станции было расселено 30 многоквартирных домов, в которых проживали 908 человек.

Для граждан-участников программы были приобретены квартиры в новостройках, а также построены два многоквартирных дома на 136 и 45 квартир на улицах Кривенкова и Нахимова соответственно. Финансирование программных мероприятий осуществлялось из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, регионального и городского бюджетов.

Всего на территории муниципального образования до 1 января 2017 года были признаны аварийными 122 многоквартирных дома. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019-2021 годах в новые благоустроенные квартиры переехали 1 504 человека.

Планируется, что в 2022 и 2023 годах из аварийного жилищного фонда будут переселены еще 2 976 граждан, проживающих в 79 многоквартирных домах.

По информации администрации города Липецка, после завершения текущей программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет продолжено. В муниципальном образовании предстоит расселение еще 65 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подчеркнул, что строительство домов остается одним из предпочтительных способов реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По его словам, контроль за качеством строящегося жилья, применение современных энергосберегающих материалов и технологий, а также использование механизма комплексного развития территорий жилой застройки будут способствовать обеспечению граждан безопасными, комфортными условиями для жизни.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.