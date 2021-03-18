Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета ее председатель Борис Понаморёв поинтересовался у представителей мэрии о ситуации, которая сложилась в МУП «Липецкий пассажирский транспорт».

– В городской Совет поступают обращения о неудовлетворительном техническом состоянии автобусов, о финансовых затруднениях в МУП «Липецкпассажиртранс». Можете это прокомментировать? – обратился к директору предприятия Борис Понаморёв.

По словам руководителя Липецкпассажиртранса Сергея Москворецкого, сейчас на предприятии работает 231 машина, больше половины имеют срок эксплуатации 3-4 года. С начала года у предприятия «минус 57 миллионов рублей» за счет лизинговых платежей и убытков от перевозок льготников.

– По зарплате задолженности нет, мы взяли кредит под 5,25%, мы зарплату закрыли. Есть договоренность с лизинговой компанией, мы определяемся, откуда будем оплачивать лизинговые платежи, – поделился руководитель МУП «Липецкпассажиртранс» Сергей Москворецкий.

– Понимая, что есть проблемы с зарплатой, мы также понимаем, что есть проблемы с ремонтом подвижного состава. Есть два выхода из этой ситуации: либо выпускать на линии неисправный транспорт, но я надеюсь, до этого не доходит, либо сокращать объем исправного транспорта на линиях. По какому пути пойдет предприятие? Учитывая, что впереди дачный сезон, и, самое главное, это доставка липчан на работу и обратно, – спросил депутат Игорь Подзоров.

Как пояснил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов, плановый выпуск, который на сегодня установлен расписанием, предприятие не срывает.

– Ежедневно на линию должен выходить 151 автобус, они выходят. Что касается садоводческих маршрутов, то по многолетней практике происходит некоторое сокращение выпуска подвижного состава на городские маршруты в летний период. Это уже отработанная схема. В этом году у нас есть еще предложение по оптимизации маршрутной сети, которая позволит меньше сократить выпуск на городских маршрутах и перераспределить водителей на садоводческие. То есть на сады плюсом будут выходить автобусы. По летнему обслуживанию горожан и доставке на работу, как и в предыдущие годы проблем быть не должно, – отметил Евгений Чекрыжов.