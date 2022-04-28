В городском парламенте начат прием предложений от липчан по проекту отчета об исполнении Бюджета за 2021 год. Вся необходимая информация в доступной форме размещена в здании горсовета и на официальном сайте в разделе публичных слушаний.

— Все основные показатели по доходной и расходной части бюджета в 2021 году были исполнены. Желающие участвовать в общественном обсуждении могут использовать различные каналы связи. Свои замечания и предложения можно оставить в письменной форме в здании горсовета, по электронной и традиционной почте. Итоговое заседание запанировано на 17 мая, — отметил председатель горсовета Александр Афанасьев.

Напомним, предложения участников публичных слушаний принимаются с 28 апреля по 17 мая 2022 года по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, через официальный сайт парламента www.sovetskaya22.ru, или по телефонам: 23-93-63, 23-93-74. При этом участнику необходимо сообщить свои ФИО, дату рождения и место жительства.