В регионе

В горсовете стартовали публичные слушания по исполнению бюджета Липецка за 2021 год

51 минута назад
4 посмотрели

Читайте нас в

В городском парламенте начат прием предложений от липчан по проекту отчета об исполнении Бюджета за 2021 год. Вся необходимая информация в доступной форме размещена в здании горсовета и на официальном сайте в разделе публичных слушаний.

— Все основные показатели по доходной и расходной части бюджета в 2021 году были исполнены. Желающие участвовать в общественном обсуждении могут использовать различные каналы связи. Свои замечания и предложения можно оставить в письменной форме в здании горсовета, по электронной и традиционной почте. Итоговое заседание запанировано на 17 мая, — отметил председатель горсовета Александр Афанасьев.

Напомним, предложения участников публичных слушаний принимаются с 28 апреля по 17 мая 2022 года по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, через официальный сайт парламента www.sovetskaya22.ru, или по телефонам: 23-93-63, 23-93-74. При этом участнику необходимо сообщить свои ФИО, дату рождения и место жительства.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»