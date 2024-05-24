23 мая в Госдуме на парламентских слушаниях выступил Министр финансов России Антон Силуанов и представил предложения правительства о модификации налогового законодательства. Одним из ключевых изменений является введение «разумной прогрессии» по налогу на доходы физических лиц, исключающей участников боевых действий на Украине. Предлагается установить принцип справедливости в налоговой системе, чьи параметры будут действовать до 2030 года. Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. В выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы.

Изменения не должны затронуть 95% малого бизнеса. Компании, созданные для оптимизации налогообложения путём дробления крупного бизнеса, должны платить справедливые налоги.

Глава Минфина подчеркнул, что выстраивание справедливой налоговой системы позволит увеличить доходы федерального бюджета. По принципу справедливости будет строиться не только сбор налогов, но и распределение средств: они пойдут на социальные цели, в том числе на нацпроекты, повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, на проекты по борьбе со сложными заболеваниями. По его словам, государство направит ресурсы на инфраструктуру, строительство жилья, отечественные IT-решения. Кроме того, собранные средства пойдут на решение приоритетов страны. Основные из них — благополучие и поддержка граждан, обеспечение технологического суверенитета. Дополнительно собираемые налоги будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через трансферты федерального бюджета.

«Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах, предлагается определить эти подходы: быть стабильной, предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию, создавать равные условия хозяйствования», — сказал Силуанов.

По его словам, исходя из этих принципов и готовились изменения налоговой системы. Министр также добавил, что предлагается расширить налоговый механизм поддержки инвестиций и в первую очередь на высокотехнологичные проекты.

«Сегодня есть потребность в дополнительных стимулах для капитальных вложений со стороны бизнеса. <…> Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне», — отметил глава Минфина.

Также Антон Силуанов отметил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только россиян с высокими доходами.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, [они] еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях <…> не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы. Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — сказал Силуанов.

Справочно:

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Тогда же президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу.