В гостях побывали писатели

Добринскую центральную библиотеку посетили известные липецкие писатели-краеведы из общероссийского Союза писателей «Воинское содружество». Встреча посвящалась 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятие были приглашены Валентин Анатольевич Баюканский, Александр Викторович Колесник, Павел Иванович Усов и поэт-переводчик Александр Михайлович Андреенко. В этот день в библиотеке на такое душеполезное мероприятие собрались взрослые читатели из клуба «Собеседник» и старшеклассники второй Добринской школы, интересующиеся литературой и историей.

Открыл встречу руководитель Липецкого отделения «Воинское содружество», член Союза российских писателей и Союза писателей Беларуси Валентин Анатольевич Баюканский. Он рассказал о деятельности Союза и его членах, а также представил гостям сборники, посвящённые вкладу липчан в Победу.

— Наше «Воинское содружество» создано чуть менее двух десятков лет назад, — сказал он, — однако мы впервые в Добринке. У нас есть отделения в Становлянском, Тербунском, Лев-Толстовском районах. Очень будем рады, если такое появится и здесь. Ещё хочу подчеркнуть: мы единственная организация, выпускающая сборники. Считаем, что в таком случае читатель обязательно найдёт для души понравившегося автора.

Валентин Баюканский отвечает на вопросы читателей.

Особое внимание Баюканский уделил сборнику «А что мы знаем о войне», основанному на реальных историях, и изданию «И липчане ковали Победу», в котором опубликовано творчество более 30 липецких писателей. Через судьбы земляков и страницы истории региона в этих книгах показан великий народный подвиг.

— Наша Липецкая область очень маленькая по территории, — сказал Валентин Анатольевич, — но у нас 169 Героев Советского Союза. В больших регионах этому удивляются. А когда мы приехали впервые в Калининград, так там и вовсе были поражены: ведь у них в области сразу три города названы в честь липчан. Один из Героев — ваш земляк из Талицкого Чамлыка, гвардии полковник Степан Кузьмич Нестеров. (И ещё города Гусев и Гурьевск в честь Героев Советского Союза — капитана Гусева Сергея Ивановича и генерал-майора Гурьева Степана Савельевича. — Прим. авт.).

Также читатели узнали о литературно-краеведческом путеводителе «Есть улицы центральные», созданном в сотрудничестве с писателями Беларуси. В этом сборнике собраны факты об улицах, связанные с войной. (Сам Валентин Анатольевич — сын знаменитейшего в Липецкой области и во всей России писателя, легенды журналистики, фронтовика Анатолия Борисовича Баюканского, автора многих произведений о войне. К примеру, одно из них — «Её звали Володькой» — о девушке, добровольцем ушедшей на фронт в 16 лет после того, как её семья получила три похоронки: на двух братьев и отца. В военкомате девчонку развернули. Тогда она пошла на хитрость: отрезала волосы и назвалась именем брата. Призвали… И лишь после тяжёлого ранения, когда девушке стали оказывать помощь, обман вскрылся, но всё равно по-прежнему однополчане её звали Володькой. Много боевых заслуг на счету у отважной пулеметчицы и разведчицы, командира роты автоматчиков. Войну она закончила в звании старшего лейтенанта, кавалером четырёх орденов. После войны наша знаменитая землячка Мария Щербак работала фельдшером в Добровском районе. — Прим. авт.).

Александр Михайлович Андреенко выступил с поэтической частью вечера, прочитав свои стихи на военную тему. Он признался, насколько сильно в своё время его поразила третья серия «Блокада» из фильма «Неизвестная война». И позднее на основе увиденного у поэта родилось проникновенное стихотворение «Блокадный сухарик».

Прочитав некоторые свои стихи, Александр Михайлович говорил, как в принципе и его собратья по перу, насколько важно знать правду о Великой Отечественной войне для современного поколения, чтобы у молодых не возникало подмены понятий.

И уж тем более никогда они не слушали равнодушно тех, хоть это и по телевизору скажут в какой-то лояльной передаче, что фашисты не были жестокими. Это совершенно не так! Наш Добринский район, к счастью, их нашествия не испытал, но вот часть Липецкой области, например, жители того же Тербунского района об этом прекрасно знают из рассказов близких родственников, находившихся в оккупации. Ну а если прочитать воспоминания жителей белорусских земель, то эти воспоминания о кровавых деяниях фашистов и вовсе никого не оставят равнодушными.

Писатель Александр Колесник родом из Тербунского района. Со слов родственников хорошо знает, какие беды на его малую родину и большую Отчизну в целом принесли оккупанты.

Александр Викторович Колесник рассказал о своей книге «Родом из Веселовки», правдиво передающей атмосферу военных лет и жизнь простых людей. Автор, педагог по образованию, родившийся как раз в Тербунском районе, тоже обратился к молодому поколению, напомнив о необходимости читать книги о войне, чтобы помнить историю и сохранять лучшее, что было достигнуто предыдущими поколениями.

Прозаик и краевед Павел Иванович Усов поделился историями из своего родного Данковского района и рассказал о связи своей биографии с Добринским районом, сказав, что его супруга — наша землячка. Он глубоко раскрыл понятия «Родина» и «Отечество», коротко познакомил собравшихся со своим творчеством, где эти темы занимают центральное место.

По окончании мероприятия автор этих строк решила спросить у молодых об их мнении, насколько полезны подобные вечера.

Девятиклассница второй Добринской школы Ульяна Пасынкова: «Из рассказов писателей узнала много интересных фактов о жизни липчан в годы войны. Очень поразилась высокому духу наших земляков».

— Мне и всем моим ровесникам очень интересно было узнать, как жили и сражались с фашистами жители нашей родной Липецкой области в годы Великой Отечественной войны и насколько земляки были сильны духом, — сказала Ульяна Пасынкова, — я с удивлением услышала о таком большом числе Героев Советского Союза, родившихся в нашем регионе. Писатели очень доступным языком донесли до нас такую важную информацию.

Девятиклассник второй Добринской школы Михаил Требунских: «Впервые встретился с писателями. Очень интересно было их слушать.Такие мероприятия для нас очень важны».

— Впервые встречаюсь с известными писателями, — продолжил девятиклассник Михаил Требунских. — С огромным интересом слушал всех. Более всего понравилось выступление Валентина Баюканского. Он коротко и ёмко рассказал о трагической судьбе своей семьи, в которой 12 человек погибли во время блокады Ленинграда, и познакомил со сборниками, посвящёнными липчанам, ковавшим Победу. Для нас такие мероприятия важны.

На самом деле встреча прошла душевно. И все взрослые надеются, что она оставила у молодёжи чувство гордости за подвиг предков.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.