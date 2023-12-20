20 декабря исполнилось 80 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1943) Ивану Андреевичу Калинину (1921-1945), уроженцу д. Боровское.

В честь этой даты обучающиеся гимназии с. Ольговка посетили сестру Героя Раису Андреевну Голанцеву, которая проживает в д. Никольское Второе Тихвинского сельского поселения.

Раисе Андреевне 87 лет, но она прекрасно помнит своего брата-Героя.

А затем школьники вместе с главой Тихвинского поселения Александром Георгиевичем Кондратовым отправились в с. Боровское, побывали на месте, где когда-то стоял отчий дом Ивана Калинина.

— Мы всегда помним нашего героического земляка, — говорит Александр Кондратов. — Улица, на которой он когда-то жил, названа в его честь: И.А. Калинина. А Раису Андреевну на 9 Мая навещает с подарками и поздравлениями целая делегация из руководителей района. К счастью, несмотря на солидный возраст, сестра Героя полна сил и с удовольствием принимает у себя в гостях школьников, рассказывает им о своем брате.