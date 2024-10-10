Мероприятие началось со знакомства с дежурной частью. Ребятам рассказали, как организована деятельность этого важного подразделения. Ведь именно сюда круглосуточно поступает информация обо всех происшествиях и преступлениях, совершаемых на территории района.

Встреча продолжилась знакомством подростков с работой миграционной службы. Начальник ОВМ майор полиции Глотова Е.А. рассказала также о порядке выдачи паспортов.

Инспектор Госавтоинспекции капитан полиции Алексей Полянский рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения.

В классе-службы стражи порядка показали ребятам современные спецсредства, которые состоят на вооружении. Кроме ознакомительного рассказа, всем присутствующим удалось детально изучить представленную технику, облачится в бронежилет и защитный шлем, научиться пользоваться рацией и противогазом.

Старший эксперт-криминалист майор полиции Александр Уваров рассказал ребятам о своей профессии, какое оборудование он использует в своей деятельности, какие исследования проводит чаще всего и о том, как происходит отбор следов для изучения. Специалист показал школьникам специальный унифицированный чемодан «криминалист», где хранится набор средств и приборов, необходимые для обнаружения, фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Особый интерес у гостей вызвала дактилоскопическая экспертиза, в проведение которой они поучаствовали лично. Много нового и интересного узнали ребята о работе базы идентификации личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней.

Полицейские рассказали школьникам о работе кинологической службы, о том как воспитывают служебных собак, о тех качествах которыми должен обладать полицейский кинолог.

Юные гости узнали, что «четвероногие стражи порядка» обеспечивают не только безопасность, но и осуществляют поиск преступников и попавших в беду людей, а также способны обнаружить наркотики, оружие и взрывные предметы.

Сотрудники кадрового подразделения рассказали ребятам о преимуществах службы в полиции, среди которых, самые главные-стабильность и карьерный рост. Школьникам подробно разъяснили порядок поступления в вузы МВД, перечень специальностей и процедуру приема.

Школьники были в восторге и поблагодарили полицейских за возможность своими глазами увидеть, как проходят трудовые будни сотрудников полиции. Некоторые среди них уже решили связать свою жизнь со службой в полиции.