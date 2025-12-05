В грязинском посёлке с необычным названием построили мини-поликлинику

В посёлке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа построили новый ФАП. Населённый пункт с интересным названием появился в 1950-х годах, когда предприятие с таким названием строило здесь линии электропередач.

Фельдшерско-акушерский пункт готовится к открытию. Проложены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена внутренняя отделка. Сейчас закупают оборудование и мебель.

Это один из 19-ти новых ФАПов, которые строят в этом году в Липецкой области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Развитие первичного звена здравоохранения – одно из приоритетных направлений. Открытие новых ФАПов позволяет обеспечить доступность базовой медицинской помощи для жителей в небольших населённых пунктах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.