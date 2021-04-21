Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 58-летнего жителя села Б. Самовец задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 52-летнего фигуранта следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 20 апреля 2021 года в частном доме по улице Советской села Б. Самовец обнаружено тело хозяина дома с колото-резаными ранами. По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой кровопотери. При осмотре места преступления следователем и криминалистом регионального СКР обнаружены орудие убийства, а также следы, подтверждающие причастность к смерти потерпевшего его двоюродного брата.

Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При допросе он признался в содеянном, пояснив, что конфликт с потерпевшим возник при совместном распитии спиртных напитков. В ходе ссоры он взял нож и нанес им родственнику не менее трех ударов в левую ключицу и плечо, после чего покинул место происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.