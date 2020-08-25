В Грязинском районе будут судить водителя, который на машине насмерть сбил подростка

Следователем Грязинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Грязинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 32 минут 21 июня 2020 года, водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечил безопасность дорожного движения, выехал на обочину автодороги и допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнего 2004 года рождения, который шёл по обочине.

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Смерть подростка наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, сопровождавшейся образованием открытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме и подтвердил ранее данные им показания, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.