Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка и его 18-летнего знакомого, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием установлено, что днем 29 июля 2020 года подросток, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, в присутствии посторонних лиц совершил хищение из сетевого магазина. Его добычей стали алкогольные напитки и продукты питания стоимостью более 1000 рублей. Несмотря на требования сотрудников торгового зала оплатить товар, подросток с похищенным скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

На следующий день подросток с 18-летним знакомым, находясь на территории загородной базы отдыха, проникли через окно в гостиный дом, где находились вещи отдыхающего. Злоумышленники похитили кошелек с деньгами, а также беспроводное зарядное устройство и кальян, причинив отдыхающему ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигуранты признал и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следователем собраны неопровержимые доказательства их вины, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд.